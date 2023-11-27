Номера на Новый год 2024 в люксовых отелях Сочи распроданы

В пятизвездочных отелях этого курортного города почти нет свободных мест на предстоящие новогодние праздники. Ситуация с жильем также сложна в престижных гостиницах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Карелии, а также в Абхазии и Анапе. Большинство вариантов недоступны для бронирования, за исключением ограниченного числа номеров самой высокой категории "deluxe".
Например, в Абхазии бронирование на новогодний период превышает предыдущий сезон в 3,5 раза.
Отель "Марриотт Красная Поляна" в Сочи предлагает ограниченное количество номеров категории "пять звезд" на новогодние праздники (с 30 декабря по 7 января) по цене от 564 тыс. рублей за неделю проживания. В то же время, аналогичный период в отеле Radisson Collection Sochi стоит от 300 тыс. рублей за номер той же категории, сообщает Юга.Ру.
Туроператоры отмечают, что популярность этих направлений связана с недолгим перелетом, что делает их привлекательными для туристов в поиске удобной логистики.
На детском Евровидении победу одержала тринадцатилетняя французская певица Зои Клозюр
На детском Евровидении победу одержала тринадцатилетняя французская певица Зои Клозюр, исполнившая свою композицию "Coeur". Согласно информации от телеканала BFMTV, Зои набрала впечатляющие 228 очков, опережая исполнителей из Испании (201 очко) и Армении (180 очков).
Стал известен дизайн новой модели Samsung
PhoneArena сообщает о разочаровывающей особенности экрана флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra, подтвержденной информацией от инсайдера с никнеймом SuperRoader из X (Twitter). Вопреки предварительным слухам о плоском экране, края устройства все же будут скругленными.
Таиланд приглашает российских туристов на зимние каникулы, предлагая скидки до 80% с конца декабря по конец февраля
Управление по туризму Таиланда (TAT) разработало акцию под названием "Удивительные привилегии для экспатов в Таиланде". В рамках этой акции туристам предоставляются значительные скидки до 80% на различные услуги, включая проживание, рестораны, путешествия и оздоровительные процедуры.
Стоматолог назвал четыре способа самостоятельно справиться с кариесом
Тип кариеса, который обычно не подлежит лечению стоматологами, был выделен стоматологом Николаем Ожерельевым, который предложил четыре способа самостоятельно справиться с начальным кариесом.