Номера на Новый год 2024 в люксовых отелях Сочи распроданы

В пятизвездочных отелях этого курортного города почти нет свободных мест на предстоящие новогодние праздники. Ситуация с жильем также сложна в престижных гостиницах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Карелии, а также в Абхазии и Анапе. Большинство вариантов недоступны для бронирования, за исключением ограниченного числа номеров самой высокой категории "deluxe".

Например, в Абхазии бронирование на новогодний период превышает предыдущий сезон в 3,5 раза.

Отель "Марриотт Красная Поляна" в Сочи предлагает ограниченное количество номеров категории "пять звезд" на новогодние праздники (с 30 декабря по 7 января) по цене от 564 тыс. рублей за неделю проживания. В то же время, аналогичный период в отеле Radisson Collection Sochi стоит от 300 тыс. рублей за номер той же категории, сообщает Юга.Ру.

Туроператоры отмечают, что популярность этих направлений связана с недолгим перелетом, что делает их привлекательными для туристов в поиске удобной логистики.