Депутат Цунаева высказала мнение про новогодние выходные

Депутат Елена Цунаева, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, выразила свое несогласие с идеей бесконечного продления новогодних каникул в России.
Она отметила, что хотя семьи с детьми могут поддержать идею длительных новогодних выходных, так как это время позволяет провести больше времени вместе и спланировать совместный зимний отдых, бесконечное увеличение праздничных дней невозможно без сокращения других праздников, сообщает Политаналитика.
По мнению Цунаевой, на следующий год выходные дни сбалансированы, включая весенние и осенние праздники, и она предпочла бы избегать перегрузки календаря праздниками.
В результате опроса сервиса по поиску работы SuperJob было установлено, что более половины граждан России (60 процентов) поддерживают идею десятидневных новогодних каникул. Опрошенные отметили, что такой продолжительный отпуск предоставляет возможность отдохнуть от работы и уделить время семье.
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