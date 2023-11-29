Цены на празднование Нового года в отелях Подмосковья выросли на 30–120%

Стоимость проживания в подмосковных гостиницах в среднем за три-четыре дня составляет около 200 тысяч рублей, что сопоставимо с путевкой в турецкий отель на пять ночей с all-inclusive на те же даты. При этом спрос на гостиничный отдых остается высоким. Стандартные номера в популярных отелях Подмосковья, стоимость которых начинается от 166 тысяч рублей, уже распроданы. Также предлагаются бунгало за 445 тысяч рублей на четыре дня с новогодним выступлением Дмитрия Маликова.
Эксперты туристической индустрии считают, что подъем цен связан с ограниченным числом прямых рейсов из России и укреплением валюты. По их мнению, увеличился спрос на внутренний туризм из-за повышения стоимости зарубежных поездок, сообщает News.Ru.
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