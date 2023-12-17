Ученые обнаружили новый способ использования черных дыр в будущем

Научные исследования, проведенные учеными из Института астрономии и астрофизики Пекинского университета, указывают на потенциальное применение черных дыр в качестве источников энергии. Согласно теоретическим представлениям, возможно заряжать черные дыры, направляя в них массивные электрически заряженные частицы. Эксперты полагают, что черная дыра будет всасывать эти заряды до тех пор, пока не создаст электрическое поле, отталкивающее новые порции вещества. Оценивается, что около 25% массы, введенной в черную дыру, может быть преобразовано в энергию, что делает этот источник энергии приблизительно в 250 раз более эффективным, чем взрыв атомной бомбы, сообщает Центральная Служба Новостей.
Метод извлечения энергии из черных дыр предполагает использование процесса сверхизлучения, основанного на идее, что электромагнитные волны могут вырываться из гравитационного поля черной дыры за счет ее вращения. Кроме того, предлагается извлекать энергию в форме пар Швингера, что открывает новые перспективы для разработки и использования этого необычного источника энергии в будущем.
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