ЕСПО: Более 2 тысяч человек участвовали в XII Елизаветинском крестном ходе

Более 2 тысяч человек участвовали в XII Елизаветинском крестном ходе, который проходил в историческом императорском имении Ильинское-Усово в Подмосковье, сообщила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.

Анна Громова подчеркнула: "Более 2 тысяч человек переправились через Москву-реку из Ильинского в Усово. Мы обычно подсчитываем количество участников по переправе".

Кроме самого крестного хода, на площади перед Спасским храмом села Усово также прошла ярмарка, которая стала отправной точкой благотворительной акции "Белый цветок". Собранные средства из этой акции будут направлены на поддержку семей участников спецоперации в Одинцовском и Красногорском городских округах.

Анна Громова добавила: "Благотворительная ярмарка "Белый цветок" лишь начало благотворительной акции, к которой позднее присоединятся другие благотворители. Эта акция будет продолжаться весь октябрь".

Участники крестного хода также посетили передвижную стендовую выставку под названием "Святитель Лука — врач, педагог, пастырь", которая посвящена жизни и духовному подвигу врача-епископа Луки (Войно-Ясенецкого, 1877-1961).

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно Фондом ЕСПО с 2011 года в ближайшее к дню рождения великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой (18 сентября) воскресенье. Он также посвящен памяти других владельцев имения: императора Александра II, императрицы Марии Александровны и великого князя Сергея Александровича. Особенность этого крестного хода заключается в том, что он проходит с переправой через реку с использованием понтонного моста и плотов.