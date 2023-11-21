"Нефтехимик" продлил серию поражений "Салавата Юлаева" до двух

Сегодня хоккейный клуб "Салават Юлаев" завершил последний матч пятого тура гостевых встреч регулярного сезона КХЛ. Встреча состоялась в Нижнекамске, где "юлаевцы" встретились с местной командой "Нефтехимик". Матч завершился поражением "Салават Юлаев" со счетом 3:2. Первый период закончился без забитых шайб. Во втором отрезке игры уфимский вратарь Илья Ежов пропустил три гола подряд (20-я минута — 1:0, 21-я минута — 2:0, 23-я минута — 3:0), сообщает "Новости ИА Башинформ".
Только на 25-й минуте комбинацией Александра Хмелевского с Данилом Алалыкиным и Николаем Мелошем был разрыв счета — 3:1. В начале последнего периода "Салават Юлаев" смог сократить отставание. На 45-й минуте Никита Зоркин, благодаря передаче Глеба Кузьмина и Николая Мелоша, пробил защиту "Нефтехимика" — 3:2.
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