"СКА-Уральский трубник" заработал первые очки

Сегодня в Ульяновске состоялся домашний матч между командой "СКА-Уральский трубник" из Первоуральска и хоккейным клубом "Саяны" из Абакана в рамках третьего тура Чемпионата России Суперлиги. На протяжении игры "Трубник" проигрывал со счетом 1:4, но сумел завершить матч победой со счетом 5:4, сообщает "Перво.ру".
Ход событий в игре:
- 1:49 — Гол 1:0 в пользу "СКА-Уральский трубник", забивший Артем Вшивков с игры.
- 32:53 — Гол 1:2 в пользу "Саяны", забивший Иван Касаткин с игры.
- 31:04 — Гол 1:1 в пользу "Саяны", забивший Сергей Дёмин с игры.
- 74:51 — Гол 1:4 в пользу "Саяны", забивший Михаил Лисюк с игры.
- 77:12 — Гол 2:4 в пользу "СКА-Уральский трубник", забивший Артем Вшивков с 12-метрового штрафного удара.
- 80:52 — Гол 3:4 в пользу "СКА-Уральский трубник", забивший Артем Вшивков с 12-метрового штрафного удара.
- 83:38 — Гол 4:4 в пользу "СКА-Уральский трубник", забивший Николай Прудников с игры.
- 86:40 — Гол 5:4 в пользу "СКА-Уральский трубник", забивший Артем Вшивков с 12-метрового штрафного удара.
Перед этим матчем соперники встречались 35 раз в рамках чемпионата страны, где "Саяны" одержали 20 побед, "Трубник" выиграл 13 раз, и 2 игры завершились вничью. Разница в забитых мячах составила 163-135 в пользу команды из Первоуральска.
Также стоит отметить, что следующий домашний матч "СКА-Уральский трубник" против "Сибсельмаша" из Новосибирска был перенесен в Ульяновск. Игра начнется 22 ноября в 22:30 по уральскому времени, опережающему местное время на час.
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