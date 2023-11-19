Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
  1. Главная
  2. Спорт
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:12

"СКА-Уральский трубник" заработал первые очки

Сегодня в Ульяновске состоялся домашний матч между командой "СКА-Уральский трубник" из Первоуральска и хоккейным клубом "Саяны" из Абакана в рамках третьего тура Чемпионата России Суперлиги. На протяжении игры "Трубник" проигрывал со счетом 1:4, но сумел завершить матч победой со счетом 5:4, сообщает "Перво.ру".

Ход событий в игре:

  • 1:49 — Гол 1:0 в пользу "СКА-Уральский трубник", забивший Артем Вшивков с игры.
  • 32:53 — Гол 1:2 в пользу "Саяны", забивший Иван Касаткин с игры.
  • 31:04 — Гол 1:1 в пользу "Саяны", забивший Сергей Дёмин с игры.
  • 74:51 — Гол 1:4 в пользу "Саяны", забивший Михаил Лисюк с игры.
  • 77:12 — Гол 2:4 в пользу "СКА-Уральский трубник", забивший Артем Вшивков с 12-метрового штрафного удара.
  • 80:52 — Гол 3:4 в пользу "СКА-Уральский трубник", забивший Артем Вшивков с 12-метрового штрафного удара.
  • 83:38 — Гол 4:4 в пользу "СКА-Уральский трубник", забивший Николай Прудников с игры.
  • 86:40 — Гол 5:4 в пользу "СКА-Уральский трубник", забивший Артем Вшивков с 12-метрового штрафного удара.

Перед этим матчем соперники встречались 35 раз в рамках чемпионата страны, где "Саяны" одержали 20 побед, "Трубник" выиграл 13 раз, и 2 игры завершились вничью. Разница в забитых мячах составила 163-135 в пользу команды из Первоуральска.

Также стоит отметить, что следующий домашний матч "СКА-Уральский трубник" против "Сибсельмаша" из Новосибирска был перенесен в Ульяновск. Игра начнется 22 ноября в 22:30 по уральскому времени, опережающему местное время на час.

Мир

Премьер Чехии может посетить Китай в 2024 году

Премьер Чехии может посетить Китай в 2024 году

В 2024 году предстоит визит Петра Фиалы, премьер-министра Чехии, в Китай до проведения выборов в Европарламент, как сообщает Чешское телевидение.

Читать полностью
Сложные выборы нового президента: мнение жителей Аргентины

Сложные выборы нового президента: мнение жителей Аргентины

﻿Жители Аргентины направляются к избирательным участкам для участия во втором туре выборов президента, ещё не определившись с выбором кандидата.

Читать полностью

Общество

В комедии

В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп

Создатели фильма "Иван Васильевич меняет профессию" пропустили детали при съемках, связанные с аквариумом, расположенным в квартире изобретателя машины времени Шурика.

Читать полностью
В МИД РФ заявили, что соотечественники в Африке и на Ближнем Востоке отметили недопустимость русофобии

В МИД РФ заявили, что соотечественники в Африке и на Ближнем Востоке отметили недопустимость русофобии

﻿Соотечественники из России, находящиеся в Африке и на Ближнем Востоке, высказали свою противность недопустимой политике русофобии и попыткам разделения диаспоры.

Читать полностью

Новости