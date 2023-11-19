"Локомотив" из Ярославля вызвал форварда из фарм-клуба

Форвард Никита Кирьянов, выступавший за пермский клуб "Молот", теперь занимает место в основном составе. В текущем сезоне Всероссийской хоккейной лиги он принял участие в 18 матчах, где отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. В общей сложности на его счету 69 игр и 24 набранных очка в рамках ВХЛ. Молодой форвард, 21 год, вырос в ярославской хоккейной школе, сообщает "YarNews".

На данный момент он не имеет опыта выступлений в Континентальной хоккейной лиге. В период межсезонья он тренировался с командой "Локомотив", но после решения тренерского штаба был отправлен в фарм-клуб в Пермь. С сегодняшнего дня Кирьянов включен в официальную заявку ярославской команды в КХЛ. Возможно, его участие в матче "железнодорожников" против "Спартака" маловероятно, но есть вероятность, что он получит шанс в игре с "Ладой" из Тольятти.