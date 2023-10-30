Двое белорусских хоккеистов расторгли контракты и ушли в армию

Два молодых нападающих из Белорусской хоккейной команды "Лида" Вадим Апанасевич и Егор Шкляревский, приняли решение расторгнуть свои контракты и поступить на военную службу, сообщает Чемпионат.
США будут закупать японские морепродукты, несмотря на сброс воды с "Фукусимы"
Соединенные Штаты Америки планируют начать закупки японских морепродуктов для обеспечения питанием своих военнослужащих, несмотря на постепенное снижение объема сброса воды с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1".
В Италии отправили самолет с "гуманитаркой" Газе
Италия направила воздушное судно с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.
Билеты на концерт Гамзатова распродали за 2 дня
Билеты на концерт "Родники Расула Гамзатова" в Минске, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта, были распроданы в течение всего двух дней.
В России за три квартала 2023 года зафиксировали более 7 тыс. случаев кори
Врачи в течение первых трех кварталов 2023 года зафиксировали более 7 тысяч случаев кори, в то время как весь 2022 год отмечался лишь 102 случаями этого заболевания.