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Двое белорусских хоккеистов расторгли контракты и ушли в армию
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  • Опубликована сегодня в 14:08

Двое белорусских хоккеистов расторгли контракты и ушли в армию

Два молодых нападающих из Белорусской хоккейной команды "Лида" Вадим Апанасевич и Егор Шкляревский, приняли решение расторгнуть свои контракты и поступить на военную службу, сообщает Чемпионат.

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