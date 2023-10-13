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Нападающий
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  • Опубликована сегодня в 22:08

Нападающий "Салавата" встал в защиту своего товарища, используя кулаки

В рамках регулярного чемпионата КХЛ, во время матча между "Салаватом Юлаевым" и "Витязем", произошла интенсивная потасовка.

В третьем периоде Артёма Пименова нападающего из Уфы жестко толкнули, что привело к остановке игры. В это время Иван Ежов форвард команды "Витязь" из пригорода Москвы, нанес удар клюшкой по шлему Пименова. Это действие вызвало недовольство у нападающего "Салавата" Алексея Пустозёрова, который немедленно атаковал Ежова. Однако, в ходе потасовки, именно Пустозёров оказался на льду, сообщает "Чемпионат".

Обоим хоккеистам были выписаны двухминутные штрафы. В Уфе, на арене "Уфа-Арена", завершился ещё один поединок Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024, в котором местная команда "Салават Юлаев" одержала разгромную победу со счётом 8:1 (3:0, 4:0, 1:1) над командой "Витязь".

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