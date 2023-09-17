ГСУ СК по МО: Заведено уголовное дело из-за отравления хлором в бассейне

После инцидента с отравлением хлором посетителей бассейна в одном из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде было заведено уголовное дело, как сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Ранее прокуратура Подмосковья информировала, что трое детей были госпитализированы с симптомами отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, и в данный момент проводится проверка. По предварительным данным, большое количество раствора, содержащего хлор и кислоту, попало в бассейн из-за неисправности насосно-циркулирующего оборудования.

В сообщении говорится: "После проведения предварительного расследования по факту отравления посетителей бассейна в одном из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде, следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")."

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте инцидента с целью выяснения всех обстоятельств, которые привели к отравлению людей. Ведутся допросы сотрудников клуба, а также проводится анализ образцов воды. Кроме того, планируется проведение судебных экспертиз.