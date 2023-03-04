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  • Опубликована сегодня в 9:53

Хирурги из Санкт-Петербурга ежедневно выполняют до десяти операций в столице ДНР

Российские врачи проводят в Донецке до десяти операций ежедневно без праздников и выходных. Об этом сообщили в Первом медуниверситете Санкт-Петербурга.

По словам руководителя отдела неотложной хирургии Андрея Королькова, четверо врачей из Петербурга — два травматолога, хирург и анестезиолог — прибыли в Донецк в начале февраля на месяц для практической и методической помощи врачам Донецкого клинического объединения.

"В сутки выполняется от трех до пяти оперативных вмешательств на органы брюшной полости. Плюс в среднем две или три травматологические операции на верхних и нижних конечностях. И, как правило, одна операция на органах грудной клетки", — рассказал Корольков, передает РИА "Новости".

По его словам, донецкие врачи очень хорошие профессиональны, но объем работы у них большой, а "любой профессионал рано или поздно устает".

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