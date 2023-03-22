Угроза провокаций с применением химического оружия со стороны Украины абсолютна реальна. Об этом заявил постпред России при ОЗХО, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
По его словам, США и их союзники ведут курс на то, чтобы подмять под себя Технический секретариат ОЗХО, то же самое касается и других международных секретариатов.
Напомним, Организация по запрещению химического оружия, созданная в 1997 году с целью исключения использования химического оружия и уничтожения всех имеющихся запасов химических веществ в мире. Организация базируется в Гааге и объединяет 193 государства-участника. Ключевые задачи ОЗХО включают мониторинг производства и оборота химических веществ, проведение инспекций на объектах, связанных с химическими веществами, и оказание помощи по уничтожению запасов химического оружия.
ОЗХО также занимается расследованием инцидентов, связанных с использованием химического оружия, и принимает меры по устранению последствий таких инцидентов.
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