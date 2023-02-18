В районе Угледара ВСУ сбросили на российские позиции боеприпас с неизвестным отравляющим веществом. Заявил источник Минобороны РФ.
"Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из них был сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас", — сообщил военный, передает РИА "Новости".
По его словам, заряд сдетонировал и двое российских бойцов, оказавшихся в зоне поражения, получили ожоги легких. Кроме того, у них наблюдаются все признаки отравления — рвота и раздражение слизистых. Фрагменты сбитого беспилотника и боеприпасов с отравляющим веществом отправлены на экспертизу.
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