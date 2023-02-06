Украинские боевики применили химическое оружие на артемовском и соледарском напрвлениях
"На разных участках фронта, преимущественно в районах Артемовска и Соледара, прошли сообщения от командиров подразделений о применении Украиной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение", — об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, подобное происходило много раз, когда ВСУ с промышленных коптеров, оборудованных специальными емкостями, распыляли запрещенные химические вещества.
"Украинцы даже не скрывают наличие запрещенных типов вооружения, периодически показывая газовые гранаты зарубежного производства и коптеры для их сброса", — подчеркнул Гагин.
ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной
Некоторые части ВСУ дезертируют с позиций в районе города Кременная, где продолжается наступление российских войск.
ВСУ понесли потери в районе Северска
Вооруженные силы России заняли стратегически важные рубежи в районе Северска.
"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО
Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.