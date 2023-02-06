Украинские боевики применили химическое оружие на артемовском и соледарском напрвлениях

"На разных участках фронта, преимущественно в районах Артемовска и Соледара, прошли сообщения от командиров подразделений о применении Украиной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение", — об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, подобное происходило много раз, когда ВСУ с промышленных коптеров, оборудованных специальными емкостями, распыляли запрещенные химические вещества.

"Украинцы даже не скрывают наличие запрещенных типов вооружения, периодически показывая газовые гранаты зарубежного производства и коптеры для их сброса", — подчеркнул Гагин.