Украинские военкоматы активно вербуют женщин для отправки на фронт. Предпочтение командиры ВСУ отдают химикам, биологам и ветврачам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону спецоперации", — рассказал Марочко, цитирует РИА "Новости".

При этом он уточнил, что, помимо традиционных военно-учетных специальностей, например врачей, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологий, ветеринарной медицины.