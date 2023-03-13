Украинские военкоматы активно вербуют женщин для отправки на фронт. Предпочтение командиры ВСУ отдают химикам, биологам и ветврачам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону спецоперации", — рассказал Марочко, цитирует РИА "Новости".
При этом он уточнил, что, помимо традиционных военно-учетных специальностей, например врачей, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологий, ветеринарной медицины.
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