После крушения грузового поезда с опасными химическими веществами в США, жители близлежащего города испытывают головные боли, тошноту, злость и страх за будущее детей.

Сразу после того как несколько десятков вагонов с химикатами сошли с рельсов в районе городка Ист Палистайн на границе Огайо и Пенсильвании, местным жителям рекомендовали эвакуироваться.

Вскоре спасательные службы вскрыли цистерны, чтобы провести контролируемый поджог химикатов. В результате в воздухе и на земле оказались отравляющие вещества среди которых винилхлорид и бутилакрилат. На месте поджога стоял густой черный дым, передает РИА "Новости".

Однако спустя пять дней район объявили безопасным, людям разрешили вернуться домой. История, поначалу практически не получившая внимания СМИ, вышла на первые полосы, когда соцсети заполнили кадры погибших животных и рассказы людей о плохом самочувствии.