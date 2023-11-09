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  • Опубликована сегодня в 0:55

Израиль продолжает удары по объектам "Хезболлах" в Ливане в ответ на атаки

Израильские военные продолжают наносить удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, в том числе с привлечением авиации. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад в ответ на запуски по израильской территории за прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане. Кроме того, Армия обороны Израиля наносила удары по террористическим целям с использованием артиллерии и управляемых минометных снарядов "Стальное жало" (новейший израильский высокоточный минометный снаряд с лазерным и спутниковым наведением — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, среди целей, по которым наносились удары, были наблюдательные посты, военные комплексы "Хезболлах" и техническое оборудование, "использовавшееся для прямых террористических атак против Израиля".

"Кроме того, некоторое время назад террористы запустили противотанковую ракету по району Адамита на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось. Армия обороны Израиля нанесла удар артиллерией по источнику обстрела", — добавили военные.

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