Израиль продолжает удары по объектам "Хезболлах" в Ливане в ответ на атаки

Израильские военные продолжают наносить удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, в том числе с привлечением авиации. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад в ответ на запуски по израильской территории за прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане. Кроме того, Армия обороны Израиля наносила удары по террористическим целям с использованием артиллерии и управляемых минометных снарядов "Стальное жало" (новейший израильский высокоточный минометный снаряд с лазерным и спутниковым наведением — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, среди целей, по которым наносились удары, были наблюдательные посты, военные комплексы "Хезболлах" и техническое оборудование, "использовавшееся для прямых террористических атак против Израиля".