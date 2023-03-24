"Спасибо всем, кто помогает Херсонской области сегодня", - так сказал председатель областного правительства Андрей Алексеенко, комментируя неоценимую помощь, которую оказывают шефствующие регионы России. К текущему моменту известно, что шесть территориальных частиц РФ вложат в развитие пострадавшей области более 1 млрд рублей. Такая информация поступила от пресс-службы правительства Херсонской губернии.
"В программе работ на год - самое кричащее, что нужно херсонцам: привести в порядок главную больницу и три самых крупных школы, улучшить водоснабжение Скадовска и питание детей в детсадах и школах, закупить технику для спасения жизней и ремонтных работ"
- Краснодарский край: обеспечение капитального ремонта в трех больших школах - двух в Геническе, одной в Новотроицке. Новый вид примет и городская больница Геническа;
- Кубань: шефская помощь, превышающая 734 млн рублей;
- Республика Кабардино-Балкария: капитальный ремонт важного участка магистрального водопровода в городе Скадовске, сооружение современной амбулатории в селе Михайловка. общий вклад региона оценивается в 69 млн рублей;
- Республика Адыгея: финансовая помощь в размере 200 млн рублей, которая пойдет на развитие социальных и других объектов Геническа.
На данный момент в стадии согласования находятся мероприятия, которые в качестве шефской помощи проведут Калининградская, Рязанская и Псковская области.
Алексеенко поблагодарил все причастные регионы за вклад в восстановление и развитие херсонской области, а также добавил, что она "вернулась домой, в большую семью России".
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