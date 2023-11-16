Лолита обратилась за помощью к живущему в США Александру Цекало

Четыре года назад Александр Цекало переехал в США вместе со своей молодой женой Дариной Эрвин после свадьбы. Несмотря на перемены в жизни и переезд за океан, продюсер продолжает активно участвовать в проектах в России. Недавно его прошлое связалось с ним снова.
Вторая жена Цекало, Лолита Милявская, обратилась к нему с просьбой относительно авторских прав на одну из их старых совместных песен. Бывший муж, не требуя ничего взамен и без лишних слов, быстро поставил свою подпись на необходимых документах.
Лолита была поражена таким откликом от бывшего мужа и выразила своё удивление в эфире YouTube-канала "Без воды". Певица поделилась тем, что их брак, по её словам, был подобен бизнес-проекту, который в конечном итоге завершил своё существование. Важно отметить, что во время брака с Цекало Лолита стала известной всей стране.
На данный момент Александр Цекало счастлив в четвёртом браке. Тем не менее его коллеги по "Прожекторперисхилтон" приняли эти изменения в его жизни с недовольством. В свою очередь, Цекало подчеркнул, что Дарина - это его любовь, жизнь и семья, за которую он готов бороться насмерть.
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