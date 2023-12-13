Гастроэнтеролог Кожевникова: еда в положении лежа приводит к изжоге

Гастроэнтеролог Олеся Кожевникова предупреждает о негативных последствиях употребления завтрака в постели для здоровья. При приеме пищи в положении лежа или полулежа существует риск заброса пищи в трахею, что может привести к подавлению и проблемам с дыханием.

Кроме того, такой способ питания может стимулировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), вызывающей частые и сильные изжоги. Врач советует употреблять пищу сидя, тщательно пережевывая и избегая слишком горячей или холодной еды.