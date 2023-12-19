Кардиолог Фомичева предупредила о признаках приближающегося инфаркта

Кардиолог Анастасия Фомичева предупредила о признаках приближающегося инфаркта, подчеркнув важность своевременного обращения за помощью. Инфаркт миокарда, вызванный тромбозом коронарной артерии, требует экстренного медицинского вмешательства в течение 60-90 минут. Симптомы включают боли за грудиной, одышку, тахикардию, аритмии и другие признаки.

Кардиолог отметила, что у мужчин инфаркт миокарда проявляется чаще, особенно в молодом и среднем возрасте. Она также указала на нетипичные признаки, такие как слабость, потливость, тошнота, рвота и боли в различных частях тела. Врач подчеркнула, что симптомы могут продолжаться от 20 минут до нескольких часов и не утихнуть после приема нитроглицерина.