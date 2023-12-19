Врач Драпкина: следует быть осторожными с алкоголем во время новогодних праздников

Врач и главный терапевт Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина предупредила о возможности развития "синдрома праздничного сердца" из-за злоупотребления алкоголем на Новый год.

Этот синдром представляет собой острое нарушение сердечного ритма, вызванное употреблением алкоголя, особенно при сопровождении больших доз кофеина, жирной и соленой пищи, а также стресса.

Для предотвращения данного состояния врач рекомендует ограничивать потребление еды и алкоголя, увеличивать физическую активность и снижать стресс. Она также предупреждает о необходимости осторожного отношения к лекарствам от похмелья, так как они могут увеличить нагрузку на сердце. В случае продолжающихся приступов аритмии, рекомендуется обратиться к специалисту, сообщает Газета.Ру.