Исследователи сообщают, что стволовые клетки улучшили качество жизни пациентов с сердечной недостаточностью

Исследование, проведенное Клиникой Мэйо и опубликованное в журнале Stem Cells Translational Medicine, подтвердило, что терапия на основе стволовых клеток, применяемая во время катетеризации сердца, значительно улучшает качество жизни пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью. Сердечная недостаточность, обусловленная неправильным образом жизни и инфарктами, может привести к снижению функциональности сердца и ухудшению жизни из-за симптомов, таких как одышка, усталость и отеки ног.

Стандартные методы лечения, такие как изменение образа жизни, прием лекарств и установка кардиостимуляторов, не всегда эффективны, особенно на поздних стадиях заболевания. Исследование, в которое включено 315 пациентов из 39 больниц 10 стран, показало, что терапия стволовыми клетками во время катетеризации сердца приводит к заметному улучшению качества жизни у пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточностью. Пациенты, получавшие эту терапию, реже нуждались в госпитализации, а смертность среди них была ниже, сообщает Общественная Служба Новостей.