Кардиолог Дональд Ллойд-Джонс подчеркнул важность защиты сердца и сосудов зимой

Врач рекомендует ограничивать употребление алкоголя и поддерживать режим сна, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта. Он отметил, что зимний сезон, связанный с отпусками и праздниками, может вызвать стресс и изменения в режиме питания, увеличивая опасность сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач предложил избегать стрессовых ситуаций, следить за качеством сна и уделять внимание здоровому питанию. Кроме того, он предупредил о возможных негативных воздействиях холодного воздуха, который может вызвать сужение кровеносных сосудов.
Ллойд-Джонс также советует пациентам, принимающим лекарства, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, тщательно следить за своим здоровьем и придерживаться графика приема препаратов, сообщает Газета.Ру.
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