Ученые сообщают, что расовая принадлежность не важна при расчете сердечно-сосудистого риска

Ученые из Медицинского колледжа Вейла Корнелла провели исследование, опубликованное в JAMA Cardiology, и пришли к выводу, что расовая принадлежность не оказывает влияния на расчет сердечно-сосудистого риска. Согласно данным, полученным после анализа информации о более чем 12 тысячах пациентов, исключение этого параметра из калькулятора риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний не ухудшает точность оценки риска. Вместо этого, артериальное давление, статус диабета и уровень холестерина оказались достаточно надежными предикторами риска даже без учета расовой принадлежности.
Ученые выдвинули гипотезу, что расовые и этнические различия в исходах сердечно-сосудистых заболеваний могут быть обусловлены социально-экономическим статусом людей, а не прямым влиянием расы. Они указывают на факторы, такие как стресс из-за проживания в изолированных районах или столкновения с расизмом, как потенциальные источники гипертонии, которые, несмотря на свою важность в общем контексте, не имеют определяющего значения для индивидуального расчета сердечно-сосудистого риска.
Это исследование подчеркивает необходимость пересмотра практики учета расы при расчете рисков для здоровья, особенно учитывая ранее выявленные проблемы с отсроченным назначением лечения и диагностики определенных заболеваний при учете расовой принадлежности, сообщает Газета.Ру.
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