Ученые выявили более эффективный метод снизить риск тяжелого инсульта при аритмии

Исследование, опубликованное в журнале JACC: Clinical Electropsyology, указывает на более эффективный способ снижения риска инвалидизирующего инсульта при мерцательной аритмии — процедура закрытия ушка левого предсердия, по сравнению с применением разжижающих кровь препаратов.
Мерцательная аритмия, сопровождающаяся хаотичным или чрезмерно быстрым сердцебиением, значительно увеличивает вероятность ишемического инсульта, который происходит из-за тромбов в артерии, поставляющей кровь в мозг. Исследование, проведенное врачами из Медицинского Центра Маунт-Синай в Нью-Йорке, выявило, что пациенты, подвергшиеся закрытию ушка левого предсердия, имели более низкий риск инвалидизации (38,3% против 70,3%) или смертности (33,3% против 56,2%), чем те, кто использовал разжижающие кровь препараты. Эти результаты подчеркивают, что процедура закрытия ушка левого предсердия может быть более эффективной в предотвращении тяжелых инсультов у пациентов с мерцательной аритмией, сообщает Газета.Ру.
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