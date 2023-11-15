Ученые создали мобильное приложение для выявления сердечной недостаточности

Ученые из Университета штата Огайо разработали мобильное приложение HearO, которое использует анализ голоса пользователя для выявления признаков сердечной недостаточности, сообщает Газета.Ру.
Сердечная недостаточность представляет собой состояние, при котором сердечная мышца неспособна обеспечивать достаточное количество крови и кислорода для органов и тканей. Это может быть вызвано различными факторами, такими как гипертония, инфаркт или наличие пороков сердца.
Выявление сердечной недостаточности часто представляет сложность, поскольку явные симптомы могут проявиться лишь за несколько дней до госпитализации или сердечной остановки. Приложение HearO, основанное на искусственном интеллекте, выявляет тонкие изменения в голосе пользователей, которые могут свидетельствовать о наличии кардиогенного отека легких — одного из признаков сердечной недостаточности. Этот отек приводит к нарушению дыхания и отеку голосовых связок, что отражается в звучании голоса.
Система искусственного интеллекта анализировала более 250 тысяч голосовых записей для разработки своего прогностического алгоритма. Приложение успешно прошло тестирование на 416 добровольцах с сердечной недостаточностью, выявив признаки обострения симптомов в 76% случаев перед госпитализацией. Ученые надеются, что данное приложение станет широко распространенным методом предварительной диагностики.
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