Выявлена связь между псориазом и заболеваниями сердца

Кожное заболевание, известное как псориаз, может повышать вероятность инсульта и сердечного приступа, сообщает газета Газета.Ру.
Псориаз представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система нападает на здоровые клетки кожи, ускоряя их обновление и вызывая образование красных, шелушащихся пятен на поверхности кожи. Причины развития псориаза точно неизвестны, но считается, что генетические факторы, стресс, инфекции и применение определенных препаратов, таких как нестероидные противовоспалительные средства, могут быть связаны с этим заболеванием.
Оказалось, что псориаз увеличивает риск сердечного приступа и инсульта, но точные механизмы этой взаимосвязи остаются недостаточно изученными.
Последние исследования ученых из Университета Падуи в Италии показали, что примерно у 30% пациентов с псориазом наблюдается замедление кровотока в мелких кровеносных сосудах (микрососудистая дисфункция), даже при отсутствии сердечных заболеваний или закупорки крупных артерий. Исследователи предполагают, что микрососудистая дисфункция, вызванная воспалительным процессом в организме при псориазе, может быть причиной увеличения риска сердечных заболеваний.
Специалисты из Американской академии дерматологии утверждают, что лечение средней и тяжелой формы псориаза может снизить риск инсульта и сердечного приступа. Коллеги из Национального института здравоохранения и передового опыта Великобритании рекомендуют годовое обследование для пациентов с псориазом с целью профилактики и ранней диагностики заболеваний сердца и сосудов.
Отмечается, что снижение вероятности развития таких заболеваний и облегчение течения псориаза возможны с использованием медикаментозного лечения и поддержания здорового образа жизни. Рекомендуется минимизировать потребление алкоголя и повышать уровень физической активности.
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