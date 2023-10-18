Врач Мясников заявил, что газировки с сахарозаменителями повышают риск инфаркта

Доктор Александр Мясников, врач общей практики и телеведущий, предостерег от употребления газированных напитков с подсластителями. Он рекомендует выбирать более полезные напитки, включая вино, воду, чай или кофе. Вот почему он не советует употреблять напитки с подсластителями:
- Ожирение и диабет: Регулярное употребление газированных напитков с заменителями сахара может привести к ожирению и увеличить риск развития диабета.
- Риск сердечных заболеваний и инсульта: Эти напитки также могут повышать риск сердечных приступов и инсультов.
Хотя случайное употребление напитков с подсластителями вряд ли приведет к серьезным последствиям, их регулярное употребление может нанести вред вашему здоровью. Доктор Мясников считает, что чай, кофе, чистая вода и хорошее вино являются более безопасными напитками.
В конечном счете, важно соблюдать сбалансированную и здоровую диету и употреблять напитки в умеренных количествах для поддержания общего самочувствия.
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