Доктор Александр Мясников, врач общей практики и телеведущий, предостерег от употребления газированных напитков с подсластителями. Он рекомендует выбирать более полезные напитки, включая вино, воду, чай или кофе. Вот почему он не советует употреблять напитки с подсластителями:

Ожирение и диабет: Регулярное употребление газированных напитков с заменителями сахара может привести к ожирению и увеличить риск развития диабета.

Риск сердечных заболеваний и инсульта: Эти напитки также могут повышать риск сердечных приступов и инсультов.

Хотя случайное употребление напитков с подсластителями вряд ли приведет к серьезным последствиям, их регулярное употребление может нанести вред вашему здоровью. Доктор Мясников считает, что чай, кофе, чистая вода и хорошее вино являются более безопасными напитками.

В конечном счете, важно соблюдать сбалансированную и здоровую диету и употреблять напитки в умеренных количествах для поддержания общего самочувствия.