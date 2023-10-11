RT: ученые создали нейросеть для изготовления искусственных сердечных клапанов

Российские ученые разработали нейронную сеть, которая может быстро определить наилучшие параметры для изготовления сердечного клапана, потенциально ускоряя производство имплантатов по сравнению с традиционными методами. Об этом достижении сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда. Исследование было проведено учеными из Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в сотрудничестве с зарубежными коллегами и поддержано грантом РНФ.

Чтобы обучить искусственный интеллект, исследователи сгенерировали 11 000 моделей различных сердечных клапанов, гарантируя, что конструкция каждого клапана максимально увеличит срок его службы у пациента. Программа-оптимизатор генерирует ряд параметров клапана, таких как высота, толщина, диаметр и другие соответствующие характеристики, а затем предоставляет эти данные системе искусственного интеллекта, которая определяет оптимальные технические характеристики клапана. Этот процесс оптимизации параметров повторяется до 2000 раз и обычно занимает несколько часов. Напротив, по словам ученых, ручное создание сердечного клапана может занять недели.

Благодаря использованию этого нового подхода не только значительно сокращается время изготовления, но и снижается стоимость производства этих медицинских устройств. Руководитель проекта Евгений Овчаренко, кандидат технических наук и заведующий лабораторией новых биоматериалов Научно-исследовательского института CPSSZ, подчеркнул, что такие инновации могут расширить доступ пациентов к качественному медицинскому обслуживанию и стимулировать достижения в других областях медицинской науки.

Исследователи планируют в ближайшем будущем создать экспериментальный прототип имплантата на основе параметров, выбранных нейронной сетью, продемонстрировав практическое применение этой технологии в области медицинских имплантатов.