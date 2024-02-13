В МГТУ им. Баумана опровергли информацию, что для зачёта по физкультуре необходимо плести маскировочные сети для бойцов СВО.В университете объяснили, что это добровольное занятие, но оно никак не связано с зачетом по физической культуре.

Первое упоминание о данном инциденте появилось в Telegram-канале Brief. В посте было сказано, что студентам для получения зачета по физкультуре необходимо плести маскировочные сети для солдат, задействованных в зоне СВО. Но в самом вузе назвали информацию в корне неверной.

В учебном заведении подтвердили только одно, что администрация вуза ободряет данную инициативу, но зачёт по физкультуре нужно сдавать на общих основаниях.