Роспотребнадзор призывает россиян заботиться о своем здоровье в преддверии новогодних праздников

Глава ведомства, Анна Попова, подчеркнула важность ограничения контактов, особенно для людей с ослабленным здоровьем, и рекомендовала использование масок и соблюдение гигиеничных мер в общественных местах. В свете предстоящих корпоративов и массовых мероприятий, она подчеркнула необходимость соблюдения предосторожности.

Попова также предупредила о возможных опасностях избыточного приготовления пищи к новогоднему столу, указав на риск ухудшения здоровья при употреблении продуктов через несколько дней. Ее совет заключается в том, чтобы готовить еду в разумных количествах, соблюдая пищевой режим, и сосредотачиваться на безопасных практиках в условиях пандемии, сообщает Газета.Ру.