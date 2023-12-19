Роспотребнадзор призывает россиян заботиться о своем здоровье в преддверии новогодних праздников

Глава ведомства, Анна Попова, подчеркнула важность ограничения контактов, особенно для людей с ослабленным здоровьем, и рекомендовала использование масок и соблюдение гигиеничных мер в общественных местах. В свете предстоящих корпоративов и массовых мероприятий, она подчеркнула необходимость соблюдения предосторожности.
Попова также предупредила о возможных опасностях избыточного приготовления пищи к новогоднему столу, указав на риск ухудшения здоровья при употреблении продуктов через несколько дней. Ее совет заключается в том, чтобы готовить еду в разумных количествах, соблюдая пищевой режим, и сосредотачиваться на безопасных практиках в условиях пандемии, сообщает Газета.Ру.
В США мать помогла дочке выйти из комы удивительным способом
В удивительной истории, рассказанной журналом People, 41-летняя Дженнифер Флюэллен из штата Мичиган преодолела пятилетнюю кому благодаря уникальному методу ее матери, Пегги Минс. После аварии в сентябре 2017 года, Дженнифер лежала без сознания, но несмотря на это, ее мать регулярно навещала ее, не теряя надежды.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Российские ученые разработали теорию, которая позволит усилить связи в квантовом компьютере
Российские физики разработали теорию для усиления связей в квантовых компьютерах. Модель описывает передачу энергии между квантовыми системами, что может улучшить связи между кубитами и работу квантовых сенсоров.
Врач предоставила советы по профилактике заболеваний перед Новым годом
Врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина предоставила советы по профилактике заболеваний перед Новым годом. Она подчеркнула важность выбора правильной одежды в соответствии с погодой, укрепления иммунитета витаминами и соблюдения гигиенических правил.