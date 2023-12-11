Стало известно, какие заболевания могут быть вызваны частым мочеиспусканием

Доктор Бабак Ашрафи, консультант онлайн-сервиса медицинской помощи Superdrug Online Doctor, поделился с Daily Mail, что частые позывы к мочеиспусканию могут свидетельствовать о наличии сахарного диабета, инфекции мочевого пузыря и аденомы простаты.

Ашрафи пояснил, что сахарный диабет может вызвать увеличение частоты мочеиспускания из-за повышенного содержания глюкозы в крови. Почки активно избавляются от избыточного сахара через мочу, что приводит к учащенному желанию опорожнить мочевой пузырь. Вместе с этим может появиться жажда, связанная с потребностью восполнить утраченный объем жидкости.

Еще одной причиной этого состояния может быть ослабление мышц тазового дна, вызванное травмой, родами или гормональными изменениями в организме.

Частые позывы к мочеиспусканию также могут быть результатом инфекций, таких как цистит, вызывающий воспаление мочевого пузыря. Кроме того, это тревожный симптом может указывать на аденому простаты - состояние, при котором предстательная железа увеличивается в размерах. Она оказывает давление на уретру, что затрудняет начало или прекращение мочеиспускания, что ведет к неполному опорожнению мочевого пузыря и увеличению частоты походов в туалет.