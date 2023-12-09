Врач Кореневич выделила ключевые принципы, способствующие сохранению здоровья человека

Врач Анна Кореневич выделила три ключевых принципа, способствующих сохранению здоровья человека. Кардиолог и кандидат медицинских наук поделилась мнением, что тревожность и беспокойства могут иметь фатальные последствия. Она ответила на часто задаваемый вопрос о том, почему некоторые люди, при одинаковых условиях, доживают до 100 лет, в то время как другие умирают в 40. Кореневич утверждает, что ключевую роль играет восприятие жизни, подчеркивая важность следования трём простым правилам, сообщает Аргументы И Факты.
Согласно первому из них, человеку не следует пытаться изменять других и беспокоиться из-за неудач в этом. Она подчеркнула, что мы можем изменять только самих себя.
Второе правило заключается в том, чтобы не беспокоиться из-за событий в мире, на которые человек не может повлиять.
Третье правило подчеркивает важность окружения себя людьми, на которых мы хотели бы быть похожими.
Как отметила врач, "мир вокруг нас и люди вокруг нас — это зеркала".
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