Хирург дал рекомендации по сохранению здоровья простаты

Хирург Нил Барбер, специализирующийся на лечении простаты, поделился пятью советами по сохранению здоровья простаты. Простата, находящаяся ниже мочевого пузыря в малом тазу, играет ключевую роль в производстве семенной жидкости. С возрастом начинается увеличение простаты, что может вызвать проблемы с мочеиспусканием и задержкой мочи.
Эксперт рекомендует сократить употребление алкоголя, вести активную половую жизнь для предотвращения дисфункции простаты и выполнять упражнения Кегеля для тренировки мышц тазового дна. Регулярные физические упражнения также снижают риск развития симптомов аденомы простаты. Правильное питание, включающее диету с низким содержанием жира, молочных продуктов и красного мяса, с обилием фруктов, овощей и постного белка, такого как рыба, также может помочь справиться с проблемами, связанными с увеличением простаты, сообщает Газета.Ру.
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