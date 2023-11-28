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Минздрав России готовит изменения в порядке определения тяжести ущерба здоровью
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  • Опубликована сегодня в 0:38

Минздрав России готовит изменения в порядке определения тяжести ущерба здоровью

В соответствии с современными тенденциями развития медицинской науки, в том числе в области судебно-медицинской экспертизы, разработан проект приказа Минздрава России "Об утверждении Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека".

Целью проекта является исключение неоднозначного толкования применяемых формулировок, чтобы предотвратить искажение результатов судебно-медицинской экспертизы. Точное определение ущерба здоровью при проведении судебно-медицинской экспертизы является основанием для привлечения лица к различным видам ответственности, включая предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, сообщает Аргументы И Факты.

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