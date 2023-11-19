Минздрав: отчет о состоянии 117 россиян, эвакуированных из Газы

117 россиян, эвакуированных из сектора Газа, находятся в удовлетворительном состоянии, согласно оценке врачей. Их допустили к перелету в Москву, как сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Состояние 117 человек, включая 62 детей, из которых 11 младше трех лет, рассматривается как удовлетворительное и не вызывающее беспокойства медицинских специалистов. Все они прошли осмотр врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и получили разрешение на сегодняшний полет в Москву. В ходе перелета их будет сопровождать медицинский персонал", - гласит официальное сообщение.