Поддержание здорового и богатого витаминами рациона особенно важно в зимние месяцы.Мы расскажем о некоторых наиболее важных источниках питательных веществ среди овощей, которые следует включить в ваше зимнее меню, чтобы помочь укрепить вашу иммунную систему. Эти питательные и вкусные овощи поддержат ваше здоровье и хорошее самочувствие в целом.

Краснокочанная капуста: Краснокочанная капуста богата витамином С, его в ней столько же, сколько в лимонах. Примерно 200 граммов краснокочанной капусты могут удовлетворить суточную потребность взрослого человека в витамине С. Краснокочанная капуста также содержит витамин К и калий.

Морковь: Морковь известна своим высоким содержанием каротина, который отлично подходит для поддержания здорового зрения. Они также укрепляют иммунную систему и поддерживают рост клеток. Морковь содержит широкий спектр питательных веществ, включая витамин С, витамины группы В, а также различные минералы и микроэлементы.

Белокочанная капуста: Белокочанная капуста является хорошим источником железа и кальция, необходимых для кроветворения и здоровья костей. Он также содержит калий, магний, витамины С, Е, А и фолиевую кислоту. Белокочанная капуста особенно ценна для укрепления защитных сил организма и обменных процессов.

Брюссельская капуста: Брюссельская капуста богата необходимыми минералами, такими как калий, фтор, фолиевая кислота, магний и цинк. Они содержат горчичные масла с антибактериальными свойствами, которые могут уменьшить воспаление. Горькие вещества, содержащиеся в брюссельской капусте, помогают снизить уровень холестерина и поддерживают пищеварение.

Также обсуждаются региональные и экологически чистые альтернативы экзотическим суперпродуктам, таким как авокадо, семена чиа и ягоды годжи. Вы можете выбрать местные, более доступные по цене и экологически чистые альтернативы:

Альтернатива авокадо: Грецкие орехи, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты и растительный белок, могут заменить авокадо.

Альтернатива семенам чиа: Льняные семена богаты противовоспалительными омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и белком. Они являются подходящей альтернативой семенам чиа.

Альтернатива ягодам годжи: Черная смородина, которая известна тем, что укрепляет иммунную систему, служит экономичной заменой. Они содержат растительные пигменты (антоцианы), очень похожие на ягоды годжи.

Кроме того, рекомендуется включать продукты, богатые антиоксидантами, чтобы противодействовать процессам окисления. Местной и доступной альтернативой экзотическим блюдам являются просо и овес, которые являются отличными источниками белка и железа.

Здоровое и сбалансированное питание в зимний период может помочь обеспечить поступление в ваш организм необходимых питательных веществ для поддержания вашего здоровья и хорошего самочувствия.