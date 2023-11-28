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Отмена комиссий за ЖКХ негативно скажется на бюджетах граждан
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  • Опубликована сегодня в 20:06

Отмена комиссий за ЖКХ негативно скажется на бюджетах граждан

Отказ от взимания комиссий при оплате ЖКУ несет значительные риски, как указано в обзоре, представленном Национальным советом по финансовому рынку и цитируемом в материале РБК.

Законопроект, который был предварительно принят еще в 2020 году и затем отложен на неопределенный срок, вновь был представлен к рассмотрению в ноябре 2023 года, как отмечал ранее портал PNZ.RU. Суть этой инициативы заключается в запрете на взимание комиссий за обработку платежей за ЖКУ всем посредникам, включая банки и почтовые отделения национальной платежной системы.

По мнению представителей банковского сообщества, введение такого запрета может привести к ухудшению условий обслуживания. В частности, уменьшение числа агентов, получающих вознаграждение за счет комиссий, может сделать прием платежей менее доступным. Это, в свою очередь, может вызвать общее недовольство среди населения.

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