Отмена комиссий за ЖКХ негативно скажется на бюджетах граждан

Отказ от взимания комиссий при оплате ЖКУ несет значительные риски, как указано в обзоре, представленном Национальным советом по финансовому рынку и цитируемом в материале РБК.
Законопроект, который был предварительно принят еще в 2020 году и затем отложен на неопределенный срок, вновь был представлен к рассмотрению в ноябре 2023 года, как отмечал ранее портал PNZ.RU. Суть этой инициативы заключается в запрете на взимание комиссий за обработку платежей за ЖКУ всем посредникам, включая банки и почтовые отделения национальной платежной системы.
По мнению представителей банковского сообщества, введение такого запрета может привести к ухудшению условий обслуживания. В частности, уменьшение числа агентов, получающих вознаграждение за счет комиссий, может сделать прием платежей менее доступным. Это, в свою очередь, может вызвать общее недовольство среди населения.
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