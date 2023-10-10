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Эден Азар объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры
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  • Опубликована сегодня в 13:38

Эден Азар объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры

Бывший футболист "Реала" Эден Азар объявил о завершении своей карьеры. Спортсмен, который провел 16 лет на футбольном поле и сыграл более 700 матчей, поделился этой новостью в своем Instagram-аккаунте*.

В сообщении он отметил, что смог осуществить свою мечту играть в футбол по всей Европе и миру. Эден Азар покинул "Реал" в июне 2023 года, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

В течение своей карьеры он также выступал за "Лилль" и "Челси", а в составе сборной Бельгии стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.

* - запрещенная социальная сеть в России.

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