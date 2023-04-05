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  • Опубликована сегодня в 23:21

Прогремели взрывы в Харьковской области

На территории Харьковской области произошли взрывы, больше всего пострадал город Купянск. Об этом сообщило издание "Страна", не приводя других подробностей.

Перед случившимися взрывами на протяжении 30-ти минут действовала воздушная тревога, однако взрывы прозвучали уже после ее отмены.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской области.

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