Жители Харькова до сих пор остаются без света. По данным областной военной администрации, около 470 тыс. потребителей в городе и 50 тыс. в области лишены источника освещения.
Ранее в администрации Киева сообщили, что около 30% потребителей города остаются без отопления.
Хельсинки направили Киеву финансовую помощь в размере €29 млн
€15 млн пойдут на гуманитарную помощь, а €14 млн — на поддержку Украины в сфере образования, окружающей среды и радиационной безопасности, а также на восстановление инфраструктуры
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать