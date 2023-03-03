На город Харцызск в Донецкой Народной Республике украинские войска пустили три ракеты из РСЗО, то есть из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, добавив, что атака произошла в 16:50 мск.
Информация о пострадавших пока не известна.
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