Бизнесмен Усс обвинил власти США в политически мотивированном преследовании

Бизнесмен Артем Усс прокомментировал объявление о вознаграждении за данные о его местонахождении в США, называя это "политически мотивированным преследованием".
В своем заявлении он отметил, что не существует фактов, подтверждающих его виновность, и выразил сожаление, что общественность не получит награду, так как нет обоснованных обвинений против него.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США предлагает до $7 млн за информацию о местонахождении Артема Усса в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Corriere della Sera: Италия вышла из инициативы КНР «Один пояс — один путь»
Италия объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс — один путь".
Politico: экс-глава МИД КНР Цинь Ган мог покончить с собой или умереть от пыток
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отстраненный от должности в июле 2023 года, предположительно скончался или покончил с собой, либо мог стать жертвой пыток.
Lancet: препараты для профилактики рака груди нужны при высоком эстрогене
Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что препараты для профилактики рака груди, такие как анастрозол, приносят наибольшую пользу женщинам с высокими уровнями эстрогена.
Эксперт журнала "За рулем" Колодочкин назвал пять типов поломок непрогретого авто
В холодную погоду автомобиль может подвергнуться поломкам, таким как повреждение двигателя и коробки передач, предупредил технический эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин в интервью "Газете.Ru".