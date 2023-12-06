Бизнесмен Усс обвинил власти США в политически мотивированном преследовании

Бизнесмен Артем Усс прокомментировал объявление о вознаграждении за данные о его местонахождении в США, называя это "политически мотивированным преследованием".

В своем заявлении он отметил, что не существует фактов, подтверждающих его виновность, и выразил сожаление, что общественность не получит награду, так как нет обоснованных обвинений против него.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США предлагает до $7 млн за информацию о местонахождении Артема Усса в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью.