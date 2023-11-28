Всероссийский Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы определить, нуждается ли население России в создании Министерства счастья. Результаты показали, что 56 процентов опрошенных высказались против этой инициативы. Однако 29 процентов признали, что они несчастны, сообщает Правда.Ру.



Директор ВЦИОМ-Консалтинг, Алексей Верижников, отметил, что большинство опрошенных (56 процентов) считают, что создание Министерства счастья в России не является необходимым. 23 процента считают, что такое министерство скорее нужно, а 21 процент затруднились с ответом.



Верижников также выразил сомнение по поводу того, каким образом можно было бы определить критерии для оценки "счастливых и несчастных" россиян при разработке законопроекта о Министерстве счастья, и как можно оценить само счастье в объективных показателях. Он отметил, что большинство противников создания Министерства счастья высказали мнение, что счастье для каждого индивидуально.