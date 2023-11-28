Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.11.2023 : 88,6102
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.11.2023 : 97,0659
ВЦИОМ провел исследование, чтобы определить, нуждается ли население России в создании Министерства счастья
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 0:33

ВЦИОМ провел исследование, чтобы определить, нуждается ли население России в создании Министерства счастья

Всероссийский Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы определить, нуждается ли население России в создании Министерства счастья. Результаты показали, что 56 процентов опрошенных высказались против этой инициативы. Однако 29 процентов признали, что они несчастны, сообщает Правда.Ру.

Директор ВЦИОМ-Консалтинг, Алексей Верижников, отметил, что большинство опрошенных (56 процентов) считают, что создание Министерства счастья в России не является необходимым. 23 процента считают, что такое министерство скорее нужно, а 21 процент затруднились с ответом.

Верижников также выразил сомнение по поводу того, каким образом можно было бы определить критерии для оценки "счастливых и несчастных" россиян при разработке законопроекта о Министерстве счастья, и как можно оценить само счастье в объективных показателях. Он отметил, что большинство противников создания Министерства счастья высказали мнение, что счастье для каждого индивидуально.

Мир

Израиль выдвинул обвинение в антисемитизме в адрес Генеральной Ассамблеи ООН

Израиль выдвинул обвинение в антисемитизме в адрес Генеральной Ассамблеи ООН

ОНН принимает резолюции, осуждающие действия израильских властей, что, по мнению Реут Шапир Бен-Нафтали, можно рассматривать как проявление антисемитизма.

Читать полностью
ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа, чтобы увидеть последствия атак от Израиля

ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа, чтобы увидеть последствия атак от Израиля

Палестинская радикальная группировка ХАМАС призвала американского предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа.

Читать полностью

Общество

Как россияне могут сэкономить на зимних поездках в Азию

Как россияне могут сэкономить на зимних поездках в Азию

Эксперт Николай Мельник рассказал о способах экономии россиян на зимних поездках в Азию. Власти Таиланда предлагают скидки до 80% на различные услуги и бесплатное посещение национальных парков зимой, что делает эту страну привлекательным направлением.

Читать полностью
Подсечно-огневое земледелие может быть полезным для лесов

Подсечно-огневое земледелие может быть полезным для лесов

Подсечно-огневое земледелие способствует повышению разнообразия растительного и животного мира в окружающих лесных уголках.

Читать полностью

Новости