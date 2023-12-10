Врач Банный предостерегает от чрезмерной чистоты

Врач Денис Банный предостерегает от чрезмерной чистоты, утверждая, что она может нарушить естественные защитные механизмы организма. Постоянное мытье тела и рук может снизить защитный слой кожного сала, делая кожу более уязвимой для инфекций и спровоцировать различные кожные заболевания.
Согласно врачу, стерильная среда приводит к ухудшению формирования иммунной системы, что увеличивает риск аллергий и аутоиммунных заболеваний. Банный подчеркивает важность гигиеничных мер, но также призывает к разумному балансу, поскольку избыточная чистота может быть вредной для организма. Рекомендуется регулярное мытье рук, особенно перед едой, после посещения туалета и контакта с больными.
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