Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, в интервью Павлу Зарубину заявил, что хамские заявления президента США Джо Байдена не смогут задеть российского лидера.

"Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина", — отмечает Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что Байден старается выглядеть как голливудский ковбой из-за собственных внутриполитических целей, однако представитель Кремля отметил, что президенту не удаётся достичь нужного образа.

Песков также отмечает, что высказывания от имени первого лица страны являются ужасным позором для Соединенных Штатов.

"Просто как гражданин России очень хочется сказать: попросите своих помощников, чтобы они сделали вам подборку и нашли хоть одно оскорбительное высказывание в ваш адрес со стороны президента Путина. И еще раз, должно быть стыдно", — добавил Дмитрий Песков.

Президент США уже давно открыто критикует российского лидера, используя острые выражения и провоцируя тем самым дипломатические скандалы. Байден не скрывает своего отношения к Путину, называя его убийцей, диктатором и мясником.

Российский руководитель пожелал американскому президенту крепкого здоровья в ответ на выпад и подчеркнул, что судить о других людях — это как смотреть на себя в зеркало.

Песков критикует подобную риторику, считая её совершенно неприемлемой для руководителя страны, от бомбардировок которой погибли тысячи людей по всему миру.