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В Германии вступил в силу запрет на ХАМАС и Samidoun
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  • Опубликована сегодня в 12:35

В Германии вступил в силу запрет на ХАМАС и Samidoun

Глава министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер объявила, что запрет на деятельность палестинского радикального движения ХАМАС и организации Samidoun, анонсированный канцлером Олафом Шольцем, теперь официально действует в Германии.

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