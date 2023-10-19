США беспокоятся о возможном обострении конфликта между Израилем и "Хезболлах" в Ближнем Востоке

США выразили опасения относительно возможного дальнейшего ухудшения ситуации в связи с конфликтом между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах".

Американские чиновники призывают Израиль осторожно рассматривать варианты ответных действий на атаки "Хезболлах", предупреждая о риске развития масштабной войны в регионе. США также заявили, что поддержат Израиль, если "Хезболлах" первым перейдет к вооруженным действиям против него.