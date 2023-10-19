США беспокоятся о возможном обострении конфликта между Израилем и "Хезболлах" в Ближнем Востоке

США выразили опасения относительно возможного дальнейшего ухудшения ситуации в связи с конфликтом между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах".
Американские чиновники призывают Израиль осторожно рассматривать варианты ответных действий на атаки "Хезболлах", предупреждая о риске развития масштабной войны в регионе. США также заявили, что поддержат Израиль, если "Хезболлах" первым перейдет к вооруженным действиям против него.
Финляндия запретила сделки на покупку недвижимости гражданам России из-за национальной безопасности
Министерство обороны Финляндии приняло решение запретить три сделки на приобретение недвижимости гражданами России и связанной с Россией компанией.
И.о. министра Испании обвинила страну и Евросоюз в подчиненности США во внешней политике
Ранее Израильское посольство в Мадриде выразило свое недовольство позицией некоторых членов испанского правительства.
В России предложили создать цифровые паспорта для одежды
Российский экологический оператор (РЭО) предлагает внедрить цифровые паспорта для одежды.
В Москве арестован Виталий Тоакэ за возглавление преступной иерархии
Мещанский суд Москвы отправил под стражу Виталия Тоакэ, известного как Виталий Раменский, обвиняемого в возглавлении иерархии преступного мира.