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США беспокоятся о возможном обострении конфликта между Израилем и
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  • Опубликована сегодня в 12:36

США беспокоятся о возможном обострении конфликта между Израилем и "Хезболлах" в Ближнем Востоке

США выразили опасения относительно возможного дальнейшего ухудшения ситуации в связи с конфликтом между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах".

Американские чиновники призывают Израиль осторожно рассматривать варианты ответных действий на атаки "Хезболлах", предупреждая о риске развития масштабной войны в регионе. США также заявили, что поддержат Израиль, если "Хезболлах" первым перейдет к вооруженным действиям против него.

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